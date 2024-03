Tennis. Cus Salvi in campo con giovanili e serie C

Il Cus Ferrara Salvi ha iniziato il suo lungo cammino nei campionati nazionali giovanili con tre formazioni in gara. Nella prima fase regionale a gironi, gli under 12 maschili hanno ottenuto una netta vittoria 3-0 contro il Tennis Conselice, con successi in singolare di Mattia Bruni e Christian Curti in due set. Gli stessi Mattia e Christian impegnati in doppio per il terzo punto a definire il punteggio finale di 3-0. Prossimo appuntamento nel derby contro la Marfisa.

Le ragazze under 12 hanno ottenuto una preziosa vittoria 2-1 contro il JB sport Ferrara. Sui campi in terra rossa del Tc Ferrara, le giovani cussine si sono trovate 1-1 dopo i singolari. Vittoria al terzo per Viola Accorsi e sconfitta di misura per Allegra Arpi. Doppio decisivo a favore della stessa Accorsi in coppia con Ada Bianconi, dopo una battaglia terminata soltanto 10-8 al tiebreak del terzo set. Ora prossimo impegno contro Pieve di Cento. La formazione Cus under 14 maschile, ha ceduto nei due confronti disputati tra sabato e domenica; in casa contro la Marfisa sconfitta per 2-1 ed in trasferta ad Argenta per 3-0. Hanno giocato Giacomo Cantelli, Emanuele Cusi, Giovanni Guidi e Giuseppe La Rosa. Dopo Pasqua entreranno in gara le quattro formazioni esentate dalla prima fase a girone, con i giovanissimi under 10, le due formazioni under 14 maschili e gli under 16.

Doppio successo all’esordio in serie C per le squadre del Cus Ferrara Salvi. La formazione maschile ha sconfitto 5-1 il TC Imola sui veloci campi di via Gramicia, mentre quella femminile ha ottenuto una preziosa vittoria per 3-1 sui campi del Circolo Scandiano. La squadra maschile ferrarese di serie C più giovane di sempre, allestita dal maestro Ferdinando de Luca vede i giovani Andrea Cogo, Giulio Malaguti, Federico Lambertini e Mattia Occhiali, affiancare gli esperti under 30 Filippo Faggioli, Filippo Fracassi ed Edoardo Petrucci. Il Cus Salvi in rosa, ha schierato la capitana di giornata Martina Scagliarini, Elena Ravani, Martina Ronconi e il punto decisivo è stato portato a casa nel doppio dalle due under 17 Ravani/Ronconi.