Tennis. Doppio pareggio per lo Sporting

Un punto per uno non fa male a nessuno. Mai così vero, soprattutto se il punto lo fanno le due rappresentative dello Sporting Club (foto) che hanno giocato la seconda giornata dei campionati di tennis di A1 e A2, che hanno entrambe chiuso la loro domenica pareggiando 3-3.

E se la rappresentativa di serie A1, grazie al pari conquistato in Toscana contro il Tennis Club Pistoia, si prende la vetta solitaria del girone 3 con 4 punti complessivi, approfittando della sconfitta del CT Rungg in quel di Roma, anche la A2 ha di che festeggiare.

Quello colto sui campi di casa contro il CT Lecce Mario Stasi è infatti il primo punto stagionale per i sassolesi: anche in questo caso, come nel caso della A1, due singoli e un doppio vinto dallo Sporting, che lascia così l’ultimo posto in classifica, due singoli e un doppio vinto dai salentini.

Adesso fari puntati sulla prossima giornata: per la C1, sui campi di via Vandelli, plana il ct Rungg per uno scontro diretto che vale già tanto a livello di alta classifica, mentre la A2 osserva il turno di riposo e tornerà in campo il prossimo 27 ottobre, ancora in casa, contro Villasanta .