Tennis. Duecento iscritti al torneo federale del Ct Firenze

Ha preso il via ieri al Circolo Tennis Firenze il Torneo Federale di ‘Seconda Categoria Lim. 2.5’ con montepremi complessivo di 1000 euro. Terminerà con le finali domenica 2 marzo. Numeri importanti per il primo appuntamento ufficiale dell’anno al Ct Firenze con 200 iscritti fra tabellone maschile e femminile sotto la regia del maestro Riccardo Balzanti. Per il club centenario delle Cascine è l’inizio di un 2025 di valore, che lo vedrà successivamente protagonista nella settimana di Pasqua con il Torneo Internazionale Under 18. Da ricordare le varie manifestazioni a squadre e la Babolat Cup a settembre.

"Iniziamo la stagione con un torneo di Seconda categoria - spiega il presidente del Ct Firenze, Carlo Pennisi - per dare l’opportunità ai nostri giocatori e giocatrici di confrontarsi con i migliori della Toscana. Ricordo l’importante attività a squadre con ben 33 formazioni biancorosse al via tra under, senior e le varie categorie. Ad aprile riflettori sul Città di Firenze Under 18 che si concluderà a Pasquetta con le finali. Insieme ad altri eventi sportivi e sociali".

F. Que.