Tennis Esordio vincente per lo Junior Club Next Gen

Allo Junior Tennis di Marina di Carrara la squadra femminile dello Junior Club Next Gen ha esordito nel migliore dei modi nel campionato di Serie B2 sconfiggendo per 3 a 1 il Tc Palermo. Nello scontro tra numeri uno Martina Spigarelli (2.3) ha superato Alessandra Fiorillo (2.5) in due set (6-0, 6-3) in poco più di un’ora. La neppure tredicenne Victoria Lanteri Monaco (2-6) ha ceduto a Diletta D’Amico (2.7) dopo oltre due ore di battaglia (4-6, 6-7). Nel terzo singolare Alessandra Simonelli (2.7) non ha avuto difficoltà nel piegare Claudia Tutone (2.8) con netto 6-0, 6-2. Nel doppio Caterina Antonini (2.8) ha affiancato la Spigarelli contro il duo Fiorillo-D’Amico, sconfitto per 6-3, 6-4.

"Sono contento delle ragazze – ha commentato il capitano Alessio Puntoni – e dello spirito che hanno mostrato. Iniziare bene vale doppio. Martina e Alessandra hanno fatto valere la propria esperienza giocando molto bene. Victoria ha perso ma ha lottato sino alla fine mostrando di che pasta è fatta. Ha pagato un po’ ’emozione all’inizio con qualche fallo di troppo ma si è inserita subito nel nostro gruppo così come le altre nuove Matilde Manfredi e Bianca Francesconi. Loro assieme alle compagne Valentina Tardelli, Carlotta Calvani ed Angelica Massari hanno fatto un grande tifo dando il proprio supporto così come Federica Costa che mi ha fatto da seconda in panchina e la nostra insostituibile team manager Alessandra Bianchi. Ora testa alla prossima gara che sarà a Palermo contro il Tc Palermo 2. Partiremo sabato mattina da Pisa e domenica andremo in campo".

Gianluca Bondielli