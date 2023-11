Tennis femminile: Bjk Cup. Paolini super con l’Italia

Quasi il coronamento di una seconda parte di stagione eccezionale da parte di Jasmine Paolini che, a Siviglia (foto), nella fase finale della "Billie" Jean King Cup (ex Federation Cup), ha battuto la Garcia (già superata di recente nei tornei asiatici), dando il punto decisivo contro la Francia. In precedenza Martina Trevisan aveva, infatti, superato, in rimonta, la Cornet. La Garcia è numero 20 del ranking WTA, la Paolini è numero 30. Vinto il primo set al tie-break, il secondo è vissuto su una serie di break. Sul 5-5 e 30-0, Garcia sembrava aver preso un vantaggio significativo.

"Ho pensato: continua a star lì, la chance magari arriverà – ha commentato la campionessa di Bagni di Lucca – ; anche nel terzo set ho fatto fatica all’inizio, ma ho cercato di farla giocare, di metterle pressione, di farle giocare più palle possibile. Me lo diceva anche la capitana. Sono felicissima".

La Paolini, che ha voluto ringraziare tutti i componenti dello staff azzurro presente a Siviglia, promette di mettere in mostra lo stesso spirito anche contro la Germania oggi. In caso di successo, l’Italia sarà sicura di conquistare la semifinale. "Affronteremo la Germania con la stessa cattiveria – aggiunge la tennista lucchese – : sarà fondamentale star lì ogni punto, è una competizione importante. Noi daremo il cento per cento ad ogni partita".

L’azzurra sarà titolare anche contro le teutoniche. Del resto è la numero uno d’Italia. E pensare che, durante l’inverno, era precipitata al numero 70 delle classifiche mondiali. Determinante, nella svolta, la vittoria a Firenze, la finale di Palermo e tutta una serie di ottimi risultati nel finale di questo 2023, con le semifinali di Zhegzhou e di Pechino e la finale di Monastir.

Dopo questo impegno con la manifestazione intitolata alla grande campionessa americana "Billie" Jean King, ci sarà un meritato riposo e, magari, il ritorno a Bagni di Lucca. Poi si comincerà già a pensare all’Open d’Australia.

Massimo Stefanini