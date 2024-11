Tennis. Gavagna, dodicesimo successo

Altra vittoria importante per Sara Gavagna, che a Rovigo inanella la dodicesima vittoria stagionale in tornei del circuito nazionale di categoria. Sara, nata nel 2014 e al secondo anno U10, è una giovane promessa del tennis ferrarese, facente parte del progetto sportivo che lega il Cus tennis all’Azienda Salvi.

Allenata dal maestro Ferdinando De Luca e dal preparatore atletico Davide Ghidoni, in questo straordinario 2024 ha primeggiato in diverse tappe regionali e nazionali di categoria. Quest’ultima vittoria, ha visto Sara primeggiare a Rovigo, ottenendo i successi nei quarti di finale contro Aria Faccincani, tesserata a Tc Sirmione, con il punteggio di 24/41/74, ed in semifinale contro Milena Palumbo del Tc Tre di Bolzano per 41/41.

Atto finale del torneo contro Sofia Badeo del Tc Bagnacavallo. Con questo ennesimo successo, la Federtennis regionale ha convocato Sara al prossimo raduno pre natalizio, riservato alle migliori interpreti della categoria U11 dell’anno 2025. Nello stesso torneo, ottima prestazione del suo compagno di allenamento, Carlo La Malfa, sempre classe 2014, sconfitto 41/40 in finale da Noah Bertoux del Plebiscito di Padova.