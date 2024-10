Tennis. Gentili e Zambelli vincono al Cere

Sono Laura Gentili e Nicolò Zambelli i vincitori del torneo di quarta categoria andato in scena al Circolo Equitazione. Nel tabellone femminile successo come da pronostico, con l’atleta del CT Albinea, testa di serie numero 1 del seeding, che fa percorso netto senza perdere un set, superando con un duplice 6-0 Sofia Gelsi (Muratori Vignola) nei quarti, in una semifinale equilibrata chiusa sul 6-3, 7-6 Mirea Morellini (Sporting Sassuolo) e, in finale, Nina Bonacini (Sportissima Scandiano) per 6-2, 6-2.

Tra gli uomini, invece, Zambelli (CT San Biagio Castelnovo Sotto) spunta a sorpresa dalla parte bassa del tabellone, battendo 6-1, 6-2 il padrone di casa Filippo Tosi in semifinale prima del 7-6, 6-0 a Pierfrancesco Guzzardi (Sportissima Scandiano) nel match decisivo. A San Martino in Rio, invece, il Rodeo BFC, riservato alla categoria Open, va a Matteo Muci, testa di serie numero 4, che piega 2-4, 4-3, 10-8 in una finale tutta casalinga Leonardo Tagliavini.