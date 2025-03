Tennis Giotto, trionfi esteri Vincono De Vizia e Ciurnelli

ArezzoDoppio successo internazionale per i portacolori del Tennis Giotto Lorenzo De Vizia e Raffaele Ciurnelli. I due classe 2008 sono scesi in campo rispettivamente in Armenia e in Turchia, trionfando in tornei Under18 del circuito ITF. Non poteva esserci miglio inizio di stagione per i due atleti aretini, campioni italiani nel doppio e a squadre nel 2024 e competitivi ai massimi livelli del tennis giovanile.

De Vizia (in foto) si è guadagnato il titolo nel torneo J30 in singolo ospitato dall’armena Tsaghkadzor, superando in finale - dopo 5 vittorie - il rumeno Matei Marius Partal per 7-5 e 6-4.

Ciurnelli è arrivato in semifinale nel singolo e si è portato a casa il successo nel doppio nella metropoli turca di Antalya in un torneo di categoria J100: la maggiore soddisfazione è arrivata in coppia con Pietro Ricci del Ct Massa Lombarda, con cui l’aretino ha vinto al termine di una finale tutta italiana contro Matteo Gribaldo e Antonio Marigliano terminata con il punteggio di 7-5 e 6-3. Il percorso nel tabellone individuale si è invece si è interrotto in semifinale con il turco Kaan Isik Kosaner che ha poi festeggiato la vittoria dell’ITF.

Ulteriori trionfi nel fine settimana con Filippo Alberti e Stefano Baldoni, della prima squadra maschile di serie A2 del Tennis Giotto, arrivati in coppia alla finalissima del torneo Open di doppio delle prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2025 a Genova, dove si sono arresi solo nell’atto decisivo.