Tennis. Il Trophy Tour. La Coppa Davis arriva a Ceriano

Nuovo attestato di prestigio per il Club Tennis Ceriano, tappa per un weekend del Trophy Tour 2025. Il Trophy Tour ha attraversato 90 tappe, percorrendo 21.481 chilometri su strada e 1.533 chilometri via mare, portando la Coppa Davis in luoghi emblematici. Dalle vette alpine della Cima Tofana alle coste di Capri e oggi in Brianza.

La Coppa Davis vinta dai ragazzi del commissario tecnico Filippo Volandri e la Billie Jean King Cup alzata al cielo dalle ragazze capitanate da Tathiana Garbin arriveranno al club di Ceriano Laghetto domani pomeriggio alle ore 15, direttamente da Sondrio, per essere esposte lo stesso giorno a partire dalle 16 e fino alle 19.30, poi ancora per tutta la giornata di domenica 16 marzo.

"Sono contento e orgoglioso - dice Severino Rocco, presidente del Club Tennis Ceriano - del fatto che siamo stati scelti dalla Fitp. Quest’anno si è scelto di mostrare le coppe anche in luoghi più periferici, e il fatto di vedere coinvolto anche il nostro circolo mi riempie davvero di gioia. Quest’anno inoltre festeggiamo i 40 anni di attività, siamo nati nel 1985 e questo per noi è come un regalo".

