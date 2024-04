Tennis. Il Cus Ferrara Salvi vince con lo Sporting e adesso è salvo

Il Cus Ferrara tennis targato Salvi, vince 4-2 contro lo Sporting club di Carpi e conquista una meritatissima salvezza nel campionato a squadre di serie C senza passare dalla roulette dei playout. Si conclude la stagione della prima squadra Cus, con un successo nell’ultima partita di girone, frutto del progetto sportivo cussino legato all’Azienda Salvi partito oramai tre anni addietro e che sta portando ottimi frutti.

Nella partita disputata sui campi amici di via Gramicia, il capitano De Luca ha rinunciato al numero 1 della squadra Filippo Fracassi, affidandosi al giovanissimo Andrea Cogo.

Cogo, di classifica 3.1, si è dovuto confrontare contro l’esperto 2.8 Pierpaolo Moro.

Partenza in salita per Andrea, con break subito a metà del set ed enorme difficoltà nell’esprimere il suo migliore tennis, anche per merito del gioco di Moro, fatto di continue variazioni e discese a rete. Punteggio di 63 a favore del rappresentante di Carpi ed inizio secondo set con equilibrio sino al quattro pari.

Da qui in avanti, il livello di Andrea è salito tantissimo, così da riuscire a vincere il set per 6-4.

Spinto dall’entusiasmo, il terzo set è andato via con facilità sino al risultato finale di 6-1.Nel secondo singolare, l’under 18 con classifica 3.1 Federico Lambertini, ha affrontato il coetaneo Alessandro Venuta. Ne è scaturita una partita infinita, nella quale si è giunti sul 6 pari del terzo set, dopo i primi due parziali terminati 6-2 Carpi e 7-5 Ferrara. Sul risultato di 1-1 il capitano De Luca, ha schierato negli altri due singolari l’esperto Edoardo Petrucci e l’altro 2009 Mattia Occhiali. Mattia, anche lui quattordicenne, ha giocato contro il 3.1 over 25 Gabriele Rodella.

Partenza positiva con tennis di altissimo livello da parte del giovane cussino, e primo set a suo vantaggio per 6-0. Secondo set molto più complicato, per via di un cambio strategia dell’avversario, che è passato dal giocare in spinta e di ritmo al cercare di giocare solo esclusivamente a non sbagliare. Risultato finale 6-4/6-4 per Gualdi. Sul 2-2 dopo i singolari, il capitano De Luca ha affidato le chiavi della permanenza nel campionato di C, a tutti e quattro i giovani presenti nella formazione. La prima coppia composta da Cogo-Occhiali ha avuto la meglio sugli esperti maestri Bonini/Cavazzoli con il risultato di 6-2/6-3.