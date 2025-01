Tennis. Il cussino Bruni brucia le tappe. Vittoria a Castiglione dei Pepoli

Primo successo del nuovo anno per il Cus Ferrara tennis targato Salvi, con la vittoria del giovane Mattia Bruni, classe 2012, al torneo nazionale giovanile disputato presso il Circolo tennis Castiglione dei Pepoli in provincia di Bologna.

Mattia, al primo anno da under 14, è un elemento del vivaio cussino, allenato dal tecnico federale Ferdinando De Luca e dal preparatore Davide Ghidoni, seguito costantemente.

Attualmente è il campione provinciale under 12, vittoria ottenuta nel mese di settembre, con una classifica nazionale di 3.5, raggiunta a soli dodici anni, un traguardo decisamente interessante.

Ha già giocato nel campionato invernale regionale a squadre (trofeo Micheli), nel quale in coppia con Christian Curti, ha ottenuto un pregevole piazzamento finale.

Si può considerare un tennista dai buoni fondamentali a rimbalzo, una ottima visione di gioco condita con una fisicità ed un aspetto mentale da giocatore maturo.

Oltre a queste caratteristiche, ha anche il pregio di essere uno studente modello e un atleta sempre presente agli allenamenti.

Tutte queste caratteristiche contribuiscono a disegnarlo come uno degli elementi più interessanti del panorama tennistico locale e non solo, anche per i prossimi anni.

Nel torneo vinto sugli Appennini e giocato su campi dalla superficie velocissima, Mattia ha sconfitto in semifinale Luca Raimondi della Polisportiva Sacca di Modena, per raggiungere Benjamin Rossi in finale.

Contro il portacolori del circolo tennis Sport club di Bologna, la partita non ha avuto storia fin dall’inizio, terminando con il severo punteggio di 62/60 in favore dell’ atleta ferrarese.

Risultato che porta fiducia e fa ben sperare per il proseguo della stagione appena iniziata, con la speranza societaria di poter ripetere i tanti successi di quella precedente.

re. fe.