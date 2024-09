Tennis. Il cussino Lambertini promosso in Seconda categoria dopo una crescita costante

Federico Lambertini, giovane tennista diciottenne cussino, è stato promosso in seconda categoria, nel tradizionale cambio di classifiche di metà settembre disposto dalla Federtennis. “Lambe”, come è conosciuto nell’ambiente, ha ottenuto la classifica di 2.8, con proiezione fine anno di 2.7. È uno dei numerosi prodotti del vivaio Cus Ferrara, allenato e seguito da sempre dal tecnico Ferdinando De Luca e fa parte di quel progetto sportivo vincente legato all’Azienda Salvi, che ha come obiettivo ricercare giovani talenti ed aiutarli nel loro percorso di crescita.

Dalla racchetta del maestro De Luca, Federico risulta uno degli oltre venti giocatori passati in seconda categoria negli ultimi dodici anni, risultato che diventa eccezionale in una città come Ferrara, considerando anche i sessanta giocatori che sono stati portati in terza categoria, tutti usciti dai campi di via Gramicia. Federico, segue la promozione di metà anno di Andrea Cogo ed ha ottenuto questo importante risultato, giocando diversi tornei open e riuscendo a sconfiggere molti giocatori di classifica 2.8 e 2.7. Da ricordare la semifinale nella tappa next Gen Under 18 disputata presso il Tennis Castellazzo di Parma e soprattutto l’essere stato protagonista della salvezza ottenuta dal Cus Ferrara nel campionato nazionale di serie C.

Risulta un atleta molto forte fisicamente, dal tennis brillante, con il fondamentale del colpo di diritto che può considerarsi la sua arma migliore, combinata con la predisposizione al gioco di volo. Con queste caratteristiche, può rientrare negli amanti delle superfici veloci, dove poi è nato e cresciuto come giocatore.