Tennis: il nuovo direttivo, i 125 anni del circolo e il Fiorino d’oro. Ct Firenze, Pennisi confermato presidente

Circolo Tennis Firenze 1898 con una eccellente storia alle spalle e lo sguardo rivolto al futuro. Tre le notizie di spicco: i festeggiamenti per l’anniversario dei 125 anni, la rielezione del presidente Carlo Pennisi e la nuova edizione del prestigioso Torneo Internazionale Under 18 che si svolgerà nel periodo di Pasqua. E’ stato un 2023 eccezionale per il club biancorosso delle Cascine che ha festeggiato i suoi 125 anni con tanti appuntamenti di rilievo e un gran galà al Circolo. Inoltre ha ricevuto dal Comune il Fiorino d’oro. L’ottimo momento del Ct Firenze è testimoniato dall’aumento dei soci, dalle migliorie strutturali e dai tanti tornei giovanili, sociali e di alto livello, insieme ad attività benefiche.

"Il Circolo è l’espressione della città e aver ricevuto il Fiorino è stato il suggello di un’annata storica" ha detto Pennisi. "Superato il difficile momento della pandemia – ha aggiunmto il presidente – il primo obiettivo è stato quello di ripartire con forza e l’abbiamo fatto organizzando tornei e attività che hanno permesso di far giocare e divertire i ragazzi della scuola tennis, soci e appassionati. Rafforziamo il legame con la Fondazione Meyer e altre associazioni. Oltre al tennis una particolare attenzione al padel e alla solidarietà".

Francesco Querusti