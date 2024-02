Tennis: il Tc Italia prepara la nuova stagione. Obiettivo scudetto: "Ci stiamo lavorando»

“Ci riproveremo. Come abbiamo sempre fatto”. Sergio Marrai, cuore ed anima del Tennis Italia Forte dei Marmi - reduce da un incontro speciale, niente meno che con Roger Federer, il campionissimo svizzero patrimonio universale dello sport, “un personaggio straordinario, di grande classe e sensibilità” ha detto il dirigente versiliese - non si nasconde dietro frasi di comodo: l’ambizione di riportare lo scudetto maschile del campionato a squadra fa parte ormai degli obiettivi del circolo, con la speranza anche di tentare l’assalto anche con le ragazze. “Però - spiega - c’è da tenere conto di tante cose, intanto l’aumento dei tornei internazionali non ci permetterà sempre di avere i nostri migliori, a cominciare da Jasmine Paolini che ha chiuso un 2023 alla grande, cominciando il 2024 ancora meglio. E di fronte ai vantaggiosi impegni internazionali e al campionato di serie A1 non c’è scelta”. Ovviamente, si parla di ingaggi. E così già in questo periodo (apparentemente) morto per il campionato di serie A1, cominciano i primi rumors sugli ingaggi di nuovi atleti.

“Il nostro primo obiettivo è confermare l’ossatura della scorsa stagione - spiega Marrai - innestando un paio di nuovi elementi sia fra i ragazzi che le ragazze, soprattutto giovani emergenti con impegni pluriennali, per avere una garanzia di crescita. Fermo restando che i giovani del nostro vivaio continuano a crescere a vista d’occhio e ci fanno davvero ben sperare”. Ricapitolando, in campo maschile Travaglia, Trusendi, Furlanetto, Carboni & c. non si toccano; così come Paolini, Giovine, Bertacchi, Delai & C. fra le ragazze. Resta semmai da allargare le rose con atleti e atlete pronte per essere protagoniste sul palcoscenico della serie A1: non è facile, perché tutti i club di serie A1 sono alle prese con gli stessi problemi. Però vale la pena provarci, sperando di cogliere l’occasione giusta. Il tempo non manca. Le idee ci sono. E allora, in bocca al lupo per cercare nel mazzo le carte vincenti.