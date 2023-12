Tennis, il V-Team tra orgoglio e un solo rimpianto. La forza del vivaio e le convocazioni in Nazionale. Ma lo spareggio playoff con Torino va di traverso

I proclami ambiziosi non abitano qui. Qui, anzi, ci si accomoda sui blocchi di partenza inseguendo l’obiettivo minimo, cioè il mantenimento della categoria. Ma il V-Team, puntualmente, riesce ad andare oltre. La compagine brianzola, da tre stagioni in A2, per tre volte si è infatti qualificata per i playoff. Anche per questo la società è un punto riferimento per la pratica del tennis in Brianza. Lo dicono i numeri: le tre realtà Villa Reale Tennis Monza, Tc. Villasanta e Vedano Tennis, coinvolgono 700 giovani e 500 amatori. Quest’anno la corsa della prima squadra, capitanata da Duvier Medina e Marco Baio, si è fermata al termine del doppio spareggio playoff contro il Circolo della Stampa Sporting di Torino. La formazione torinese sarebbe poi stata sconfitta nella finalissima dalla Società Tennis Bassano. "Quella appena terminata – riconosce Medina, che ricopre anche il ruolo di direttore tecnico del progetto V-Team – è una stagione di cui andare orgogliosi. L’aspettativa era minore rispetto agli scorsi anni, perché i nostri storici elementi del vivaio, Andrea Borroni e Davide Albertoni, erano impegnati a tempo pieno nell’attività di istruttori nella scuola tennis. Invece, entrambi si sono rivelati ancora competitivi, malgrado oggi siano loro stessi al servizio del vivaio. La crescita dei giovani è sempre al centro dei nostri pensieri e per questo voglio ringraziare i 18 maestri, tutti con qualifiche federali, e i 4 preparatori atletici che sono l’anima delle tre scuole tennis".

Ma qualche rimpianto rimane, anche perché il V-Team si è infine arreso a Torino con il punteggio di 4 a 3, al termine di un confronto tiratissimo. Il V-Team è comunque una delle 28 migliori squadre d’Italia. A livello nazionale i circoli sono circa 3.500. "Chiaramente – ammette Medina – la superficie molto rapida a Torino non ci ha aiutato. In condizioni di gioco diverse avremmo avuto molte più chance. Ma siamo orgogliosi dei ragazzi, tanti sono stati chiamati in Nazionale, e due nostri allievi, Matteo Perego e Pietro Garghentini, hanno avuto il privilegio di premiare Jannik Sinner ai SuperTennis Awards".

Gianni Gresio