Tennis in carozzina. Una squadra del Giotto nel campionato italiano. Degl’Innocenti e Morandi pronti per le sfide Il Tennis Giotto di Arezzo debutta nel campionato italiano di wheelchair tennis con una formazione guidata da Roberto Mazzi e due atleti di spicco. Il circolo si prepara ad ospitare un importante evento nel mese di febbraio, confermando la città come punto di riferimento per questa disciplina.