Tennis. La Bronzetti torna in campo in Austria

Dopo la parentesi nell’emisfero australe, Lucia Bronzetti torna molto più vicina a casa ed è pronta a debuttare al WTA 500 di Linz, in Austria, La tennista verucchiese, reduce da un Australian Open agrodolce, con la vittoria su Azarenka e poi il ko da Cristian, scenderà oggi in campo per il suo match di primo turno con l’ucraina Yastremska, 72 del ranking mondiale e quinta testa di serie nel torneo. Un sorteggio non proprio ideale, pur se le possibilità di farcela ci sono tutte. Il torneo di Linz presenta un parco giocatrici di livello eccellente, con la testa di serie numero uno assegnata alla ceca Muchova e la 2 all’ucraina Svitolina. Chi la spunterà tra Bronzetti e Yastremska avrà, al secondo turno, la vincente della sfida tra Sherif e una qualificata, poi eventualmente la testa di serie numero tre, la greca Sakkari. Per Bronzetti una buona opportunità per ripartire di slancio in Europa dopo il classico inizio di stagione sulle superfici dure australiane.