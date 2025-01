Tennis. La Coppa Davis fa tappa a Vico Alto il 19-20 febbraio

Una festa del tennis per agonisti, praticanti e semplici appassionati: il Ct Siena è tra i 50 circoli italiani, di cui quattro in Toscana, che ‘ospiteranno’ la Coppa Davis, il prestigioso trofeo conquistato da Sinner e compagni lo scorso novembre. La Coppa farà tappa a Vico Alto il 19 e 20 febbraio.

Il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi, intende così rendere omaggio a quelle realtà che nel corso della loro storia hanno contribuito maggiormente alla diffusione del tennis. Un riconoscimento, per il circolo senese, non solo per i risultati agonistici, ma anche per l’attività di base, il numero di tesserati, la qualità della scuola tennis e, più recentemente, la promozione del tennis nelle scuole con l’iniziativa ‘Racchette in Classe’.

"Per il Ct Siena, sodalizio fondato nel 1926, Stella d’Oro al Merito Sportivo nel 2017, dalla cui scuola tennis è uscito Paolo Lorenzi, ex n° 33 Atp, con una vivace attività a squadre a livello nazionale e regionale sia in campo maschile che femminile – ha dichiarato la presidente, Giulia Collodel –, è un grande onore ospitare la Coppa Davis. Ma ritengo sia un’opportunità e un riconoscimento per tutta Siena, a conferma della sua centralità in più di un panorama sportivo".

A breve il programma.