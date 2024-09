Tennis, la giovane cussina si conferma in un momento di forma strepitoso. Gavagna a segno in Alto Adige

Sara Gavagna, tennista cussina classe 2014 facente parte del progetto sportivo del Cus legato all’Azienda Salvi, nelle ultime settimane ha vinto in Alto Adige, due tappe nazionali del circuito under 10, raggiungendo anche la semifinale al torneo Next Gen disputato a Serramazzoni. La prima vittoria per l’atleta allenata da Ferdinando De Luca e Davide Ghidoni, è arrivata presso il Circolo tennis Val di Non in provincia di Trento. Dopo un percorso esente da errori, il successo è arrivato contro Sonia Tomoiaga, tesserata presso il circolo locale, con il punteggio di 61/62. Il secondo torneo invece è stato vinto ad Ortisei, in provincia di Bolzano, dove Sara ha sbaragliato la concorrenza vincendo le prime quattro partite del suo girone, arrivando all’atto finale contro Marielena Gieti, del Circolo Welsburg di Bolzano. Anche in questo caso, partita senza storia e vittoria per 62/60. Con questi due successi, è sicura la partecipazione al master finale regionale.

Al Circolo tennis di Serramazzoni infine, Sara ha partecipato al torneo valevole per il circuito Next Gen giovanile nazionale.

arrivando alla semifinale.