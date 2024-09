Tennis: la tennista di Carmignano si è arresa nel secondo turno delle qualificazioni. Us Open, Stefanini cede a Pareja

Il palcoscenico era quello degli US Open, uno dei tornei più prestigiosi del mondo. E dopo un incontro combattuto, Lucrezia Stefanini si è arresa mercoledì scorso nel secondo turno delle qualificazioni, perdendo contro la statunitense Julieta Pareja. In precedenza, la tennista di Carmignano aveva regolato senza eccessivi patemi la colombiana Emiliana Arango, che la precede nel ranking mondiale. Dove dovrebbe scalare qualche altra posizione, anche alla luce del rendimento evidenziato nelle scorse settimane in un altro torneo di livello internazionale tenutosi negli Stati Uniti: si tratta del W100 Cary, che l’ha vista arrivare ad un passo dalla vittoria finale e fermarsi solo in semifinale contro la messicana Renata Zarazua (dopo aver eliminato) eliminato nell’ordine Priscilla Hon, Sayaka Ishii, Mai Hontama, Heather Watson ed Arianne Hartono. Dopo essere arrivata nel 2023 fra le cento migliori tenniste del mondo, Lucrezia è attualmente centosessantaquattresima. Ma ci sono tutte le premesse per risalire, sulla carta.