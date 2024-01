Tennis: l’impresa storica. La Paolini al terzo turno

Un traguardo storico. Per la prima volta in carriera Jasmine Paolini raggiunge il terzo turno in un torneo del Grande Slam e lo fa all’"Open" d’Australia che l’aveva sempre respinta al primo o, addirittura, nelle qualificazioni. Un risultato eccezionale, ottenuto all’alba del suo ventottesimo compleanno (4 gennaio), con una prova davvero di autorità nei confronti della numero 42 al mondo, la tedesca Tatjana Maria.

Dopo la Schnaider al primo round, la campionessa di Bagni di Lucca non ha mai tremato. Ottenuto subito il break in avvio con un sontuoso passante di rovescio, ha comandato il gioco il gioco per tutto il set, chiuso in un rapidissimo 6-2. Qualche difficoltà in avvio del secondo, soprattutto quando si è trovata a dover fronteggiare tre palle break; ma, grazie ad un servizio particolarmente efficace, ha superato ogni ostacolo, chiudendo 6-3 la seconda partita in appena 70’ di gioco. Due dati stostici che fotografano la superiorità della lucchese: 38 a 6 il computo dei punti vincenti a favore della Paolini che ha anche messo la prima di servizio nell’83% dei casi. Chapeau.

Dalla seconda metà del 2023 in poi, un’altra giocatrice. Adesso la tennista lucchese è solida, avversaria temibile per tutte. E, adesso, come si suol dire, l’appetito vien mangiando. Al terzo turno la Paolini non troverà la favorita Ribakina (finalista in Australia nel 2023 e numero 3 al mondo), poiché è stata battuta dalla Blinkova dopo un super-tiebreak da 42 punti, il più lungo della storia. L’azzurra dovrà soltanto divertirsi e godersi, magari, l’onore di giocare il match su uno dei campi "nobili" degli "Open" di Melbourne: magari la mitica "Rod Laver Arena". Ma sognare di arrivare negli ottavi di finale non è proibito.

Adesso il rischio è quello delle vertigini: sì, perché già adesso, con due turni superati, la Paolini, attualmente al numero 31, potrebbe diventare la ventiseiesima giocatrice delle classifiche mondiali WTA. Avete capito bene: numero 26. Una posizione che fa entrare di diritto nel club prestigioso delle varie Raffaella Reggi, Francesca Schiavone, Sara Errani, Tathiana Garbin, Martina Trevisan: tutte coloro che hanno avuto classifiche così importanti. La scorsa primavera la Paolini era scivolata, addirittura, al numero 70. Una rinascita. Jasmine come back. Lei stessa, in conferenza stampa, ha esordito: "Finalmente; negli anni passati ho sempre beccato big come Swiatek, Pliskova, Azarenka; stavolta è andata bene; ma è anche vero che ho giocato benissimo, con pochi errori. Sono veramente felice". Quando ha rilasciato queste dichiarazioni non sapeva del successo della Blinkova. Si può sognare ancora.

Massimo Stefanini