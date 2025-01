Tennis, Menchi vince al Lloyd. Il trofeo Elettronica 73 è suo

Sui campi del David Lloyd Modena si è disputata la prima edizione del ’Trofeo Elettronica 73’, un torneo di quarta categoria maschile che ha contato la partecipazione di 105 tennisti tra i quali 22 classificati 4.1. Sono stati undici giorni di partite intense sui campi del club di Stradello San Marone, che si sono conclusi con una finale bellissima. Ad aggiudicarsi il titolo è stato Francesco Menchi, un giovane atleta tesserato per la Polisportiva San Faustino (in foto). In finale ha battuto il giocatore di casa Vincenzo Sarra, tesserato per la Black Ace. I due giocatori hanno espresso un gioco brillante durante una finale molto combattuta e spettacolare, che ha divertito e convolto il pubblico numeroso. Un plauso a Menchi che ha giocato tante partite per aggiudicarsi il titolo, esprimendo un gioco potente e preciso. Una nota di merito al finalista Sarra che ha giocato 8 match di fila e, nonostante abbia 30 anni in più, ha dato vero filo da torcere al vincitore.