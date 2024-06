Tennis. Meridiana, le Under 12 esultano. Titolo regionale, battuta Ravenna

Le ragazze de La Meridiana si confermano ai vertici del tennis dell’Emilia Romagna. La squadra femminile Under 12 (foto) allenata da Alessandro Arginelli ha infatti conquistato il titolo regionale battendo per 2-0 le parietà del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Un risultato che permette al gruppo composto da Carlotta Arginelli, Sofia Foggia, Amelia Campadelli Zamboni e Ylenia Guaitoli di staccare il pass per i Campionati Italiani di settembre. Il successo in finale è arrivato in trasferta sui campi del circolo ravennate grazie alle vittorie di Arginelli per 7-5 6-0 su Anna Foschini e di Foggia che ha piegato 6-3 6-3 Diamante Campana. La squadra del circolo modenese era arrivata alla finale facendo fuori prima sui campi di casa il Cere di Reggio (2-1) e poi battendo in semifinale nel derby il Tennis Modena per 2-0. Nei quarti contro le reggiane le portacolori de La Meridiana Arginelli e Foggia avevano sconfitto con un doppio identico 6-0 6-0 le due reggiane Lisa Cantarelli e Martina Sartori, mentre il Tennis Modena aveva avuto la meglio sul Muratori Vignola grazie ai successi di Gaia Serra Zanetti (6-0 6-2 su Giulia Tonin) e Petra Salvi (6-4 6-0 su Federica Lolli). In semifinale il derby è stato indirizzato ancora dai successi di Foggia (4-1 su Serra Zanetti) e Arginelli (6-1 6-2 su Petri). Nella finale 3°-4° posto poi il Tennis Modena ha ceduto al Tennis Riccione.

d.s.