Tennis. Migliorini in finale al Lemon Bowl. Sconfitto solo dal favorito Romani

Tommaso Migliorini, atleta dello Sporting Club Sassuolo seguito dal Maestro Andrea Prampolini (in foto), si ferma sul più bello: arriva alla finale del ’Lemon Bowl’ ma viene sconfitto dall’avversaio, il favorito del tabellone under 10, Alessandro Romani. Traguardo comunque prestigioso, quello ottenuto dal portacolori del club sassolese, che per arrivare alla finale ha eliminato in successione il veneto Adalberto Bertozza al primo turno e al secondo il gallese Davies Fletcher (entrambi battuti al tie break del terzo set) mentre tra quarti e semifinale ha affrontato, vincendo, due atleti emiliano–romagnoli, ovvero Gianmaria Dellarosa e Davide Bonazza, raggiungendo la finalissima che lo ha visto arrendersi, dopo una gara più equilibrata di quanto non dica il punteggio finale (un doppio 6-2) all’avversario. Vista l’importanza del torneo, diventato evento cruciale per giovani tennisti ed è riconosciuto come uno dei tornei con il più alto numero di partecipanti a livello globale, la performance di Migliorini è stata salutata con soddisfazione dallo Sporting "felici di aver raggiunto, con Tommaso, l’inaspettata finale".