Tennis. Nel segno di Malaguti e Bertasi . Brillano le nuove leve cussine

Il progetto sportivo del Cus Ferrara tennis, abbinato all’Azienda Salvi, ha portato altri due successi individuali in questa stagione che diventa veramente straordinaria.

Giulio Malaguti, nato nel 2007 e al primo anno under 18, coglie una vittoria importante nella continuazione del tabellone di terza categoria del torneo Open, disputato presso il Tennis club di Monselice. Giulio, allenato dal tecnico Ferdinando De Luca e dal preparatore atletico Davide Ghidoni, ha sconfitto al primo turno il classificato 3.4 Andrea Zilio Grandi del Circolo Palladio di Vicenza per 64/16/101 al tie break finale del terzo.

Secondo turno impegnativo, dove l’atleta cussino ha alzato il suo livello di gioco per avere la meglio sul portacolori del Tc Montecchia Padova e classificato 3.1 Alessio Zanoni. Risultato di 75/75 in favore di Giulio e semifinale conquistata contro il forte 3.1 Giovanni Benedetti della Canottieri Padova. In questa occasione Giulio si è superato, giocando una partita tatticamente perfetta, riuscendo ad aggiudicarsela per 64/46/106.

Spinto dall’entusiasmo e da un ottimo tennis, la finale è stata giocata e vinta dominandola 62/62 contro il 3.2 Riccardo Andretta del Tennis Plebiscito di Padova. Con questo risultato, Giulio punta diretto alla conquista del suo obiettivo di inizio stagione, la classifica di 2.8.

La seconda vittoria è stata ottenuta dal giovanissimo Tommaso Bertasi, classe 2013, nel torneo rodeo Under 11 di Brisighella. Questo successo è il primo in assoluto in ambito regionale per Tommaso che nella giornata conclusiva del torneo, è stato impegnato per circa cinque ore nelle ultime tre partite che hanno determinato la vittoria finale.

Nei quarti di finale ha sconfitto il giocatore lombardo Giacomo Martini per 35/54 e 7/2 nel tie break finale del terzo set. In semifinale, Tommaso ha giocato una partita pressoché perfetta per sbarazzarsi del portacolori del Circolo tennis Conselice Riccardo Cricca. Risultato finale 54/42 con finalissima conquistata da disputare contro Filippo Dascalu del Circolo tennis romagnolo di Casalboni.

Primo set senza problemi e 4/0 in favore di Tommaso, che ha subito il ritorno dell’avversario sino al 4 pari. La grinta di Tommaso ha portato alla vittoria del tiebreak del secondo set e decretato quella del torneo.