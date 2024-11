Tennis, partono i campionati giovanili cussini. Risultati nel Bellenghi under 15 e Micheli under 13

Il Cus Ferrara tennis targato Salvi ha iniziato la nuova stagione sportiva, la terza consecutiva del progetto tennistico promosso dal responsabile della sezione Ferdinando De Luca, che prevede la partecipazione con tre formazioni al Trofeo “Micheli” ed alla Coppa “Bellenghi”, di fatto i campionati giovanili autunnali di categoria. Nel Bellenghi, tradizionale appuntamento regionale U15, dove il Cus è detentore del trofeo, la prima squadra è stata inserita nel girone di eccellenza, insieme al CA Faenza, La Meridiana di Modena ed il Tc Correggio.

Tommaso Caniato e Andrea Picariello, i protagonisti allenati dai tecnici De Luca e Davide Ghidoni, hanno esordito con sconfitta a Faenza per 2-1, con Il punto portato a casa da Picariello (classificato 3.3) in singolare, contro il pari classifica Ian Catallo per 62/63.

Pronto riscatto nella seconda giornata di gara, con una forse inaspettata vittoria per 3-0 in casa contro la forte formazione della Meridiana. In questa occasione, grande prestazione di Andrea Picariello, che si è imposto per 63/76 sul coetaneo Giulio Campadelli, forte classificato 3.1 e facente parte della squadra regionale.