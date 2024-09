Tennis. Picariello e i gemelli Aguiari: ancora al vertice i giovani atleti del Cus Salvi

Ancora tre vittorie in ambito nazionale per i ragazzi del Cus Ferrara tennis; Andrea Picariello ha vinto a Bologna mentre i fratelli Leonardo e Tommaso Aguiari hanno primeggiato a Bolzano. Andrea Picariello, anno 2010 al secondo anno tra gli under 14, non è nuovo alle vittorie nei tornei individuali in stagione; ha ottenenuto il successo presso il Circolo tennis Fun di Bologna, sbaragliando la concorrenza di tutti gli iscritti. Arrivato in semifinale, ha sconfitto 62/61 Alessandro Cornia del Tennis Pavullo, così da accedere all’atto finale contro Sebastian Ruscigno. Qui il portacolori del circolo Crevalcore, nulla ha potuto contro l’atleta cussino, che in una giornata molto positiva, ha concluso con il punteggio di 76/75.

Nella stessa settimana in provincia di Bolzano, i gemelli Leonardo e Tommaso Aguiari, hanno portato a casa il bottino pieno nelle due tappe giovanili disputate presso il Circolo di Monguelfo. Entrambi 2010 e facenti sempre parte del progetto tennis Salvi, si sono superati nelle rispettive tappe, con Leonardo vincente nei quarti su Nicolas Pitscheder del Tc Gardenia(Bz) per 76/63, ed in semifinale contro Fabio Palmestrina del Plus Center di Padova per 63/61. Finale a senso unico contro Padin Matescu dello Sporting Porcia di Pordenone, con vittoria per 63/60.

Tommaso non è stato da meno, portandosi in finale nella tappa successiva, sconfiggendo ai quarti Elia Muratoglu del Tc Tre(Bz) per 64/60 ed in semifinale Fabio Palmestrina. Finalissima tutta in famiglia contro il fratello gemello Leonardo, dove ne è uscita una partita molto lottata, conclusa 64/76 a favore di Tommaso.