Tennis. Prima sconfitta per lo Sporting. Il Ct Rungg si impone ed è primo

Prima sconfitta stagionale per la formazione di serie A1 dello Sporting Club Sassuolo, che sui campi di casa dà strada agli altoatesini del CT Rungg, che proprio in virtù della vittoria (5-1 il punteggio finale) ottenuta contro i sassolesi si prendono la testa della classifica a punteggio pieno. Dopo l’uno a uno maturato a margine dei primi due singolari (vittoria per Masur, sconfitta al terzo set per Bondioli contro Gaio) il piano si è tuttavia inclinato per la squadra di casa, che ha perso per un infortunio all’anca Enrico Dalla Valle, uno dei suoi giocatori di punta costretto a ritirarsi dopo pochi games.

La sconfitta al terzo set patita da Mattia Ricci nel quarto singolare ha portato sul 3-1 gli ospiti, che poi hanno piazzato l’allungo decisivo facendo loro anche i due doppi – anche in questo caso agli altoatesini è servito il terzo set – ed imponendo allo Sporting Club Sassuolo un passivo che lo penalizza, visto l’andamento delle gare, ben oltre i suoi demeriti.