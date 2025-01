Tennis. Scatta domani la Maxi Cup al Tc Italia per baby talenti. Sarà un’edizione da record con oltre cento iscritti

In Italia, il primo torneo giovanile del 2025 decolla domani sui campi del Tennis Italia Forte dei Marmi: un piccolo record, che fa ‘scopa’ con il 2024 quando il club versiliese è stato sulla cresta dell’onda grazie alle mostruose prestazioni di due suoi tesserati, Jannik Sinner e Jasmine Paolini.

Ecco che il torneo Maxi Cup, giunto alla 31’ edizione – abbinato al trofeo ‘Gino Bertolucci’ e alla 21’ Coppa ‘Il Diamante’ – diventa un evento anche per il numero record di iscrizioni, oltre cento, di ragazzini e ragazzine, under 10 e under 12 che andranno a caccia del titolo, sotto gli occhi interessati anche dei tecnici della Federazione.

E’ cominciato proprio con questa capillare presenza nei circoli il lavoro capillare – coordinato dal capitano non giocatore della Nazionale, Filippo Volandri – della Federazione italiana tennis, sfociata in un 2024 da urlo. E la storia continua. Così come il torneo Maxi Cup-“Gino Bertolucci”-trofeo Il Diamante, con la finalissima prevista all’inizio della prossima settimana.