Tennis, scudetto al Tc Prato per le Ladies 60

Prato, 17 giugno 2024 – Le Ladies 60 del Tc Prato conquistano lo scudetto tricolore del campionato a squadre della categoria. Al Ct Scandicci dove si è disputata la Final four Ladies 60 femminile è il Tc Prato a conquistare lo scudetto della categoria. Il team composto da Francesca Ciardi, Giovanna Tortorella e Giulia Collodel ha superato nella prima giornata il Tennis Roma poi Olimpica Tennis e nel match conclusivo la squadra piemontese dell'Edoardo Agnelli Torino. Il team pratese bissa così lo scudetto dello scorso anno e conferma di essere la più forte squadra a livello italiano.

"Siamo una squadra molto unita e che da tanti anni gioca insieme - spiegano le protagoniste - è stato molto bello avere tanti amici e familiari presenti alla festa finale. E' stata una soddisfazione doppia". Il presidente Marco Romagnoli si congratula con le protagoniste di questo risultato "Ancora una volta le nostre Ladies dimostrano di essere un dream team superando le avversarie e portando al nostro circolo un'altro scudetto - spiega Romagnoli - dopo aver esposto l'insalatiera della Coppa Davis, aver organizzato un torneo Internazionale Under 18 di qualità per il nostro club arriva anche l'affermazione a livello italiano con le nostre ladies che ora saranno protagoniste a livello europeo e mondiale. Le festeggeremo con una bella festa in attesa che inizi a ottobre il campionato di serie A2 femminile".

foto di gruppo

Soddisfazione anche a livello giovanile ? "Si è stata una settimana fantastica per i nostri ragazzi under 11 Gherardo Lai e Lisa Palombo che hanno rappresentato la Toscana nella “Coppa Belardinelli “ disputata a Castel di Sangro - continua il ds del Tc Prato Franco Mazzoni - tornano da questa esperienza con il secondo posto come squadra e il primo nella Coppa Belardinelli di doppio. Il lavoro svolto dalla nostra scuola e la sinergia con il team Horizon sta producendo i frutti attesi e per questo vogliamo continuare su questo percorso. Il Tc Prato protagonista sia a livello senior che junior"