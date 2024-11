Tennis Serie A2. Il V-Team esce subito dai playoff a Macerata

Pure quest’anno era sceso in campo con l’obiettivo primario di mantenere la permanenza nel campionato di tennis a squadre di Serie A2. Un traguardo oltrepassato senza particolari sofferenze per la quarta stagione di fila. A tal punto che il V-Team, per la quarta annata consecutiva, è approdato al primo turno dei playoff promozione. Ma qui si è fermato, stoppato dal 4 a 2 incassato al domicilio del Tennis Macerata “Claudio e Geo Giuseppucci“. Toccherà quindi alla formazione marchigiana affrontare in una doppia sfida il Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Chi vince decolla verso la Serie A1. "In ogni caso - ammette Marco Baio, co-capitano insieme a Duvier Medina - abbiamo perso con onore. Giocavamo con una formazione rimaneggiata e abbiamo fatto il possibile. La partita da vincere era quella di Borroni che ci avrebbe portato sul 2-2. Detto questo, sia io che Duvier dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi per una stagione giocata alla grande". Il confronto esterno era comunque apparso subito “ruvido“ per un paio di motivi: i padroni di casa da tre anni non subivano sconfitte sul loro impianto.

La truppa brianzola è sbarcata nelle Marche senza il francese Mathias Bourgue, ex numero 140 Atp, uno dei punti di forza della squadra. Era assente, inoltre, pure il suo sostituto, il 23enne monzese Pietro Fellin. I punti del V-Team sono stati conquistati da Federico Arnaboldi nel singolo e da Arnaboldi-Borroni nel secondo incontro di doppio.

Gianni Gresio