Tennis Serie A2 maschile. Reggio cerca la finale playoff. Albinea, spazza via Brindisi

Scatta alle 10 la post season di A2, che vede impegnate le due reggiane. Il CT Albinea, dopo aver chiuso la prima fase al penultimo posto, disputa il primo turno dei playout ospitando in gara secca il CT Brindisi: un accoppiamento complicato per il team di via Grandi, che avrà bisogno di una prova importante per strappare la salvezza. Tra i pugliesi, che nell’ultimo turno hanno dimostrato di essere vivi estromettendo il Giotto Arezzo dai playoff, uno degli atleti più in vista è Matteo De Vincentis, mentre lo straniero sarà uno tra il ceco Marek Jaloviec e l’esperto polacco Maciej Rajski. In caso di sconfitta il CT Albinea se la vedrà poi nel secondo turno, stavolta con formula di andata e ritorno, con una tra Vomero Napoli e Sporting Sassuolo.

Playoff. Appuntamento esterno per il CT Reggio: dopo aver condotto a lungo il girone, andando oltre le aspettative, e aver rischiato l’eliminazione nel finale di stagione regolare (non fosse stato per un incontro di troppo perso da Arezzo con la già citata Brindisi), la squadra capitanata da Federico Ottolini gioca il primo turno degli spareggi promozione sui campi del TC Bisenzio. Nei toscani spiccano Andrea Militi Ribaldi e Simone Pieri, oltre allo spagnolo Imanol Lopez Morillo. La vincente troverà nella finale che vale il salto nel massimo campionato il Junior Perugia.