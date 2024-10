Tennis. Sporting, a Roma finisce in parità. In A2 è un pesante ko casalingo

Un pari per la serie A1, in trasferta a Roma, una brutta battuta d’arresto per la squadra di A2, battuta in casa 5-1 dal Villasanta. Domenica agrodolce, ma più agra che dolce, per lo Sporting Club Sassuolo e le sue rappresentative che giocano il massimo campionato di tennis. La A1 vede i sassolesi fermarsi sul 3-3 sui campi romani del CT Parioli e continuare ad inseguire la squadra capitolina e gli altoatesini del CT Rungg che comandano la classifica con 7 punti due lunghezze sotto il tandem di testa.

Più in difficoltà la squadra di A2: lo stop patito, sui campi di casa, ad opera del TC Villasanta lascia infatti lo Sporting al penultimo posto nel girone con un punto. Per entrambe sarà fondamentale il prossimo turno: la A1 riceve il TC Pistoia e non può più perdere terreno rispetto ai battistrada, mentre la A2 cercherà, in Toscana contro il Match Balla Firenze, la sua prima vittoria stagionale.