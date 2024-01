Tennis. Sporting club in Comune

Ricevute in municipio, a Sassuolo, le formazioni di Serie A1 e A2 di tennis dello Sporting Club che, anche quest’anno, hanno mantenuto il tennis sassolese ai vertici italiani. La serie A1 ha conquistato la salvezza vincendo a Prato con il Tennis Club Bisenzio (2-4) e altrettanto ha fatto la serie A2, imponendosi per 2-0 contro Sport Club Nuova Casale. La Giunta ha ringraziato lo Sporting Club Sassuolo consegnando una pergamena che recita "Allo Sporting Club Sassuolo, punto di riferimento del tennis nazionale". Non l’unica soddisfazione relativa ad un 2023 da incorniciare per il circolo di via Vandelli, che sulla base delle classifiche del ‘Trofeo Gran Prix 2023’ è risultata come miglior scuola tennis in Regione e nona – su 90 – su tutto il territorio nazionale.