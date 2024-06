Tennis. Tolentino, assalto alla vetta in B1. Nella squadra c’è Cocciaretto

Primo incontro ufficiale a Tolentino, nella quinta giornata del girone 2 del Campionato nazionale a squadre di B1 femminile, per la tennista Elisabetta Cocciaretto, attuale numero 43 delle classifiche mondiali. L’atleta ha vinto il singolare (6-0 6-2) e il doppio decisivo, in compagnia di Ilaria Sposetti. A Tolentino infatti si sono affrontate la compagine di casa e la squadra del Circolo Vela Messina. La campionessa non solo si allena, ma gioca anche con il team tolentinate. Alla fine la squadra di casa l’ha spuntata grazie anche al prezioso apporto della Cocciaretto. E il risultato finale di 3-1 ha garantito la certezza dell’accesso ai play off. Domani ci sarà l’ultima giornata del girone dove Tolentino, impegnato a Casale Monferrato, tenterà di prendere la vetta della classifica attualmente guidata a pari merito ma con una partita vinta in più dalla squadra dello Junior Milano.