Tennis Tolentino sul podio: "È una scuola al top"

Nuovo riconoscimento per l’Associazione Tennis Tolentino che si conferma per il secondo anno di fila la Migliore scuola tennis delle Marche, posizionandosi al 13° posto della classifica nazionale delle "Top School". E al primo posto regionale in questa categoria, ovvero la più alta tra le scuole riconosciute dalla Federazione tennis e padel Fitp.

"Tale segno di stima per il 2024 – commenta Giancarlo De Leo, direttore del Circolo Tennis Tolentino – è una conferma e nel contempo un miglioramento rispetto a quanto ottenuto nell’anno precedente e ci posiziona al 21° posto assoluto della classifica nazionale. Questo valorizza il lavoro svolto dal nostro team tecnico capitanato dal presidente e tecnico nazionale Marco Sposetti".

"Leggere il ranking del Grand Prix 2024 della Federazione – aggiunge Michelangelo dell’Edera, direttore dell’Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi", che verifica anche quanti bambini vengono convocati nei centri periferici under 10, 12, 14 e 16 – diventa un esercizio utilissimo per capire la mappa delle realtà virtuose del tennis tricolore. Per arrivare a formare scuole di alto livello ci vogliono insegnanti di valore ma pure metodologie che privilegiano la qualità alla quantità".

Nella foto i tecnici: Marco Sposetti, Fausto Scolari, Marco Pisciotta, Alessio Rinaldelli, Riccardo Birilli, Elisa Tassotti, Edoardo Lamberti, Carlo Bilardo, Davide Bozzanga, Federica Salvatori, Elena Moretti e Sofia Bacaloni.