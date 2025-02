Tennis. Trofeo ’Quattrocchi’, Cus sugli scudi. Ronconi e Ascanelli vanno ai quarti

Il Cus Ferrara tennis targato Salvi, nella sua versione in rosa sta avanzando nel trofeo Quattrocchi, campionato regionale a squadre per le terza categoria. Dopo avere passato il girone come seconda classificata (due i successi in trasferta, su Faenza e Viserba per 2-1 e 3-0,ed una sconfitta 2-1 in casa contro lo Zavaglia di Ravenna), la squadra composta da Matilde Ascanelli e Martina Ronconi, ha ottenuto una preziosa vittoria agli ottavi di finale del tabellone ad eliminazione diretta, contro il Circolo tennis Fidenza per 2-1.

Nella partita vinta con Fidenza, il capitano Ferdinando De Luca, ha schierato Martina Ronconi contro la classificata 3.1 Diana Voiculet. Partita a senso unico della cussina, che si prendeva la quarta vittoria a fila su altrettanti incontri disputati, giocando in maniera impeccabile e chiudendo 62/61. Questi risultati, insieme ad altri ottenuti nei tornei individuali, fanno sperare che possa essere la stagione del rilancio per Martina dopo gli infortuni degli ultimi 24 mesi, così da ambire all’obiettivo non troppo lontano della seconda categoria.

Pareggio del Fidenza con la 3.3 Dayana Mocanu, su Matilde Ascanelli per 64/64. Partita giocata bene da parte di Matilde, che in entrambi i parziali, è riuscita ad arrivare sul 4 pari, per poi subire un calo nei momenti più delicati dell’incontro. Pronto riscatto della coppia cussina nel doppio di spareggio, vinto 64/63 su Voiculet e la 3.2 Adua Tonnini, giocando una partita pressoché perfetta. Ora quarti di finale domenica prossima in trasferta a San Martino di Reggio Emilia.

Sempre nel femminile, buon secondo posto di Maria Vittoria Ranieri nell’under 16 nazionale svolto presso lo Junior tennis di Milano. La 2009 classificata 2.7, da quest’anno in forza al Cus per completare la squadra di serie C, ha sconfitto in semifinale la lombarda Federica Umbro per 43/43. Finale persa 42/24/108 al tiebreak del terzo, contro Maddalena Re di Milano.

re. fe.