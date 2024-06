Titolo regionale Uisp. Tc Ribolla, è "Primavera"

Il Tennis Club Ribolla ha vinto la Coppa Primavera Uisp Toscana di tennis. La finale si è disputata a Siena, in campo neutro, contro il Calenzano e ha dato il titolo agli atleti del presidente/giocatore Fabio Cheli.

Il percorso nel torneo del Tennis Club Ribolla è stato una vera e propria cavalcata tronfale. Perché dopo aver dominato la fase provinciale con 4 vittorie su altrettanti incontri con gli "Irriducibili di Istia" e il Comitato Uisp Grosseto, il team è riuscito ad aggiudicarsi la semifinale con la squadra fiorentina del Reggello aggiudicandosi al fotofinish la gara di doppio, dopo una parità dei due incontri di singolare. Sono scesi in campo per i colori del Tennis Club Ribolla gli atleti Luca Barbafiera, Fabio Cheli, Gioele Macii, Michele Polemi e Massimo Tronconi che, alternandosi negli incontri, sono riusciti sempre ad onorare i propri colori. Il Tennis Club Ribolla è un piccolo circolo oramai in vita da oltre 20 anni; a Sandro Guardavilla è recentemente succeduto al timone Fabio Cheli. Nel circolo sono presenti due maestri che tengono lezioni per due volte a settimana ciascuno, per un numero complessivo di oltre 40 giocatori tra adulti, ragazzi e bambini. Il campo da tennis in erba sintetica di Ribolla si trova in piazzale della Paga, nei pressi degli impianti sportivi, ed è disponibile per chiunque volesse utilizzarlo per giocare.