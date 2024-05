Torneo Città di Prato, spettacolo alle finali. Ad alzare la coppa sono Beraldo e Tagger

L’austriaca Lilli Tagger e l’azzurro Lorenzo Beraldo si aggiudicano la 40esima edizione del "Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato". Davanti al pubblico delle grandi occasioni e sotto un sole quasi estivo le due finali sono state molto apprezzate. Prima sono entrate in campo sul centrale Ciardi-Focosi l’americana Maya Iyengar e l’austriaca Lilli Tagger, che cercava il bis dopo aver vinto la settimana scorsa il Torneo di Salsomaggiore. E’ partita subito forte la pupilla di Francesca Schiavone e si è portata sul 4-0. Sussulto dell’americana per il 4-1, ma la Tagger ha continuato a spingere con il suo rovescio a una mano e il diritto a uscire e ha chiuso 6-1 il primo set. La seconda frazione è iniziata in equilibrio, ma poi è sempre stata l’austriaca, che si allena in Italia, a comandare e ad allungare fino al 4-1. Iyengar ha provato a reagire ottenendo tre palle del possibile 2-4, ma Tagger alla fine ha conquistato il 5-1 e sul proprio servizio ha concluso la finale con un netto successo per 2-0 (6-1, 6-1). "Sono davvero contenta di questa vittoria – spiega proprio l’austriaca Tagger – I consigli di Francesca sono stati davvero importanti: li ho seguiti con tanta attenzione". Alla cerimonia conclusiva è stata premiata anche Francesca Schiavone con il Trofeo delle Nazioni: "Sono passati tanti anni da quando da junior ho giocato al Tc Prato – ha detto -, ma è ancora un circolo molto bello e con tanta passione per il tennis".

Nel maschile la sfida conclusiva ha visto di fronte Lorenzo Beraldo, figlio d’arte (allenato da Alberto Casadei di Villa Carpena) e Carles Cordoba. L’inizio è stato equilibrato. Beraldo ha trovato il break e ha alla fine conquistato il primo set per 6-4. Nel secondo set l’azzurro ha continuato a variare il gioco con smorzate e palle leggere , mettendo in difficoltà lo spagnolo. Il romagnolo si è portato avanti 4-2, ma Cordoba ha reagito e pareggiato 4-4, prima che Beraldo trovasse l’ennesimo break sul 5-4. L’italiano ha poi chiuso la sfida approfittando del suo turno di servizio e imponendosi con un duplice 6-4. "Sono contentissimo. Lo scorso anno vinse qui Caniato, che si allena con me a Villa Carpena – Ha detto Beraldo – ora devo subito pensare al prossimo torneo e a continuare a migliorarmi". Per quanto riguarda i doppi, nel femminile è stata la coppia kazaka-americana, composta da Asylzhan Arystanbekova e Olivia Center, a vincere il torneo superando in finale 3-6, 7-6, 10-4 il duo danese composto da Sara Borkop e Milly Johanna Moerk. Nel maschile sono stati i rumeni Stfan Moria Haita e Clio Teodor Stirbu a vincere la manifestazione superando in finale 6-3, 6-2 il duo azzurro composto da Lorenzo Beraldo e Alex Guidi.

L. M.