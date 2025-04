Torneo sui campi del circolo ’the village’. ’Trophy Kinder Joy’. I vincitori delle categorie

Il circolo tennis ’The Village’ di via Lazzeretti ha ospitato una tappa del circuito Trophy Kinder Joy of Moving. L’evento ha portato sui campi tanti giovani tennisti che si sono contesi il titolo e la qualificazione al master nazionale che si disputerà a Roma, al Foro Italico, a partire dal 26 luglio.

Un torneo giovanile che ha visto tanti ragazzi della provincia di Grosseto sfidarsi in varie categorie d’età. Infatti il torneo era riservato ai ragazzi e ragazze dai 9 ai 16 anni. L’evento ha visto la partecipazione di centocinquanta ragazzi e ragazze provenienti da tutta la regione. Ecco i vincitori della tappa di Grosseto.

Under 10 femminile Giuditta Moncada, Under 10 maschile Giuseppe Trimboli, Under 11 maschile Guglielmo Bisconti, Under 12 femminile Alexandra Mancori, Under 12 maschile Federico Sellari, Under 13 maschile Pietro Bongini, Under 14 femminile Carolina Pacini, Under 14 maschile Diego Righi, Under 16 femminile Angie Bertini, Under 16 maschile Gabriele Di Felice. Premio Fair Play a Niccolò Brogi.

Il circuito si svolge in due fasi: fase di qualificazione consistente nella disputa di circa 100 tappe, poi il master finale. Tutte le gare si sono disputate al meglio delle tre partite (due partite su tre) con tie break a sette punti nelle prime due partite. Al posto della terza partita si è svolto un tie-break a 10 punti, giocando con regola "no-advantage". I vincitori dei tornei avranno il diritto di partecipare al Master finale.