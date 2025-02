Trionfo storico in Austria. Nerelli più forte di tutte

Trionfo storico per Anna Nerelli in Austria. La giovane stella del Circolo Tennis Grosseto conquista il "Bad Waltersdorf", il torneo di tennis in terra indoor che fa parte del circuito Itf Junior e che dà i primi importanti punti alla tennista maremmana per la classifica Itf. Grande affermazione per la giovane promessa del circolo di via Cimabue che ha vinto il tabellone di singolare femminile confermandosi come una delle atlete più talentuose della sua generazione.

Classe 2010, Anna Nerelli era una delle più giovani partecipanti al torneo Under 18, ma questo non le ha impedito di dominare la competizione e portare a casa un’importantissima vittoria, accompagnata dall’allenatore Alberto Sarubbi. Partita dal tabellone principale, ha affrontato e superato con determinazione tutte le sfide, senza concedere nemmeno un set alle avversarie. Nel suo percorso trionfale, ha sconfitto la testa di serie numero 2, la russa Elizaveta Nalesnik, e in finale ha avuto la meglio sulla testa di serie numero 6, l’elvetica Nicole Yekaterina Villa. Grazie ai punti conquistati, la giovane tennista ha compiuto un deciso balzo in avanti nel ranking internazionale, consolidando la sua posizione tra le migliori Under 18 al mondo.

"Il Ct Grosseto esprime grande orgoglio per il successo di Anna – spiega il presidente Paolo Borghi –, confermando il suo impegno nel supportare e sviluppare i talenti del futuro".