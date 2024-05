"Verbena Open a Siena: in campo i migliori talenti nazionali per la terza edizione"

Prende il via oggi la terza edizione del Verbena Open, il più importante evento individuale organizzato dal Ct Siena durante l’anno, con montepremi totale di 2000 euro. Nei due tabelloni, maschile e femminile, si registra una folta presenza di seconde categoria ad assicurare un’alta qualità di gioco con la presenza di nomi di rilievo provenienti da fuori regione, quali Tomas Gerini (Junior Tennis Perugia), Massimo Junior del Carmine (Ct Garden 77 Taranto), Luciano Barbarino (Tc Bonacossa, Milano), oltre ai due under 18 Alessandro Califano (Tc Moneta di Sassari) ed Edoardo Betti (Tc Perugia); in campo femminile Martina Zara (Ct Reggio Emilia), Chiara Cannavacciuolo (New Tennis Torre del Greco) a dimostrazione della rilevanza nazionale del torneo. Folta la presenza dei giocatori del Ct Siena, a iniziare da Pietro Cortecci che difende il titolo conquistato nel 2023, Mattia Nannelli, Alessandro Scialla e Gherardo Cacchiarelli, e i giovani Alberto Morbidi e Filippo Betti. Da evidenziare inoltre la presenza di tre forti atleti del Tc Poggibonsi Andrea Taliani, Andrea Turini e Marco Angiolini. In campo femminile Chiara De Vito è sicuramente una presenza di spicco. Si affiancano a lei le giovani senesi Chiara Bartoli (Sporting Club Valdelsa) e Tatiana Vittoria Lippi (Tc Sinalunga). Anche per la terza edizione, il Verbena Open si presenta quindi come un’opportunità di assistere a un tennis di livello nella splendida cornice di Vico Alto. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e la superficie è la terra battuta. In caso di pioggia gli incontri si disputeranno nell’impianto indoor del Circolo. Direttore del torneo Stefano De Vito, giudice arbitro Giampiero Brogi.