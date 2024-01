Vittoria del Trofeo Fitp nelle categorie Under 10-Under 16. Il Ct Grosseto primo in Italia tra i giovani

Il Circolo Tennis Grosseto primo in Italia a livello giovanile. Dopo l’ottimo risultato ottenuto nel Grand Prix scuole tennis, dove si è piazzato al primo posto in Toscana, il circolo tennis di via Cimabue ottiene un altro e più grande successo. Sono stati resi noti infatti i risultati del Trofeo Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) giovanile, che comprende tutti i risultati degli atleti agonisti nelle competizioni da Under 10 a Under 16. In questa classifica il Circolo Tennis Grosseto si è issato al primo posto con 77 punti, precedendo oltre cento circoli tennis di tutta Italia. Non era mai accaduto che il Circolo Tennis Grosseto arrivasse a un risultato così prestigioso: il record precedente era il terzo posto in classifica a livello italiano.

"Un grande grazie a tutti i nostri ragazzi – ha dichiarato il presidente Paolo Borghi –, che con impegno e passione permettono questi risultati. Stiamo impiegando ogni risorsa a nostra disposizione per valorizzare il lavoro di tutti. Devo dire che i risultati si vedono e ripagano i nostri sforzi. Mi auguro che questa serie di importanti successi continui a lungo".

La Toscana sul podio nazionale del Trofeo Fitp giovanile con il primo posto del Ct Grosseto e il terzo del Ct Lucca. Mentre il Ct Pontedera conquista il terzo posto regionale e si classifica al 18° a livello nazionale. A livello assoluto è il Ct Lucca a vincere a livello toscano con la sesta posizione nazionale con 130 punti grazie ai risultati della serie B1 maschile e femminile. Al nono posto il Tc Italia di Forte dei Marmi che conquista 119 punti grazie alle due squadre di A1 maschile e femminile mentre terzo in Toscana e quindicesimo in Italia il Ct Giotto Arezzo con la formazione di A2 maschile e quella di B1 femminile promossa in A2. Dietro il Tc Sinalunga (diciassettesimo) con il titolo di vice campioni italiani, Ct Grosseto e Tc Pistoia a pari merito trentaduesimi. Soddisfatti i tecnici Fabio Parigi, Alberto Sarubbi, Giulio China e Valeria Prosperi.