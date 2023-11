Volley Serie A2: al PalaBigi arriva Santa Croce, penultima in classifica. Guerrini: "Attenzione perché i toscani sono in crescita». Conad, è il momento di vincere la prima in casa

Prima vittoria interna stagionale nel mirino per la Conad Reggio Emilia (10), che ospita alle 18 al PalaBigi la Kemas Lamipel Santa Croce (5), penultima nella classifica di Serie A2.

Reduce dal kappao di domenica scorsa ad Aversa, il sesto in sette tie-break disputati, i giallo-rossi hanno bisogno del risultato pieno per migliorare l’attuale decimo posto e dare l’assalto alla zona playoff.

Di fronte trovano un avversario che ha iniziato male la stagione, con 4 sconfitte consecutive e tanti infortuni, per poi riprendersi superando Ortona e Cuneo prima di cedere nell’ultimo turno con Cantù.

Santa Croce. In cabina di regia i toscani schierano il veterano Coscione, classe 1980, mentre a completare la diagonale è il 20enne portoricano Lawrence.

In banda oltre a Parodi, altro atleta molto esperto che non ha bisogno di presentazioni visto il bronzo olimpico conquistato nel 2012 con la maglia dell’Italia, nelle ultime occasioni ha giocato l’estone Allik, arrivato ad inizio novembre per far fronte alle indisponibilità di Gatto e Colli, infortunati.

Al centro giocano Cargioli (a Reggio nel biennio 20152017) e Mati, mentre il libero è Loreti.

Arbitrano De Simeis e Nava.

Lo scorso anno una vittoria per parte, col 3-0 in favore dei padroni di casa in Toscana e la rivincita cittadina col 3-1 di via Guasco, che costò la panchina all’ex tecnico reggiano Vincenzo Mastrangelo, all’epoca sulla panchina dei "Lupi".

Le voci. In casa reggiana, dove l’altro ex è Matteo Maiocchi (nella foto, in terra pisana lo scorso anno) a parlare per presentare la sfida è lo schiacciatore Francesco Guerrini: "I nostri avversari sono un’ottima squadra, al di là dei risultati recenti, e nelle ultime partite hanno dato segnale di essere in crescita a livello di gioco. Hanno diversi buoni attaccanti, che cercheremo di limitare, sappiamo che ci troveremo di fronte ad un match molto intenso: l’obiettivo, dopo aver lavorato parecchio in settimana, è quello di portare a casa il risultato pieno, aggiudicandoci i 3 punti".

d.r.