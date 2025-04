Ziga Sesko trionfa al Torneo Under 18 Città di Firenze, battuto Lorenzo Balducci

Il 48° Torneo Under 18 Città di Firenze si è concluso con l’affermazione nel singolare maschile dello sloveno Ziga Sesko, classe 2008 e settimo favorito. Sui campi del Ct Firenze Sesko ha prevalso sul toscano Lorenzo Balducci (2007), partito dalle qualificazioni e vera sorpresa del torneo. Lo sloveno Sesko si allena a Bordighera da Riccardo Piatti ed è riuscito ad imporsi con ottimi colpi abbinati a classe, fantasia e determinazione.

Il primo set si conclude 6-1 per Sesko. Poi nel secondo set il bravo Balducci (Sporting Club Montecatini) riesce a prevalere 6-4. Nel terzo riprende il ritmo lo sloveno e conquista la 48esima edizione del torneo vincendo 6-1 e inserendo il proprio nome nel prestigioso albo d’oro. "Per me è la vittoria più importante - afferma Sesko -. Questo torneo è di alto livello e ben organizzato, sono al settimo cielo. Il mio obiettivo è giocare i tornei junior del Grande Slam". Pensieri positivi anche per Balducci: "All’inizio ero un pò teso e la stanchezza si è fatta sentir . Ho sempre lottato e aver vinto il secondo set mi fa capire che sono cresciuto".

A premiare l’assessora allo sport Letizia Perini e il presidente del Ct Firenze Carlo Pennisi. Orgoglioso in particolare proprio il presidente Pennisi: "Un’edizione che ha dato valore a un’organizzazione importante e impegnativa. Un grazie alle istituzioni, ai partner, ai soci, allo staff del circolo e a tutti i fiorentini che sono intervenuti numerosi come tradizione alle finali".

Francesco Querusti