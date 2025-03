4 Torri al palasport contro Carnio. In casa una serie positiva aperta

Al giro di boa del girone di ritorno, la 4 Torri torna al palasport di Ferrara per affrontare il Gsp Carnio Povigliano. La partita avrà inizio alle 17.30.

Da quando sulla panchina granata siede Bobby De Marco sono arrivate quattro vittorie su quattro incontri disputati: un po’ meno felici invece i risultati ottenuti in trasferta, visto anche che la squadra ferrarese è reduce dal solo punto conquistato a Treviso la settimana scorsa. Ecco perché oggi è atteso un pronto riscatto di Grazzi e compagni: da qui alla fine del campionato deve esserci per forza l’obiettivo di cogliere la migliore posizione possibile nella classifica in questo girone B.

Gli avversari odierni, il Gsp Carnio, sono reduci dalla vittoria interna contro il C9 Arco: prima di questa in casa erano arrivate le sconfitte contro Sol e Silvolley mentre nell’ultima trasferta disputata era finita con la vittoria 3-2 a Gorizia. All’andata a Povigliano la 4 Torri si impose 3-2 rimontando un quinto set che l’aveva vista in svantaggio: nel conto dei set era stata in vantaggio 2-1.

Nella 4 Torri qualche problema con gli infortunati durante la settimana. Queste le parole di Bobby De Marco: "La settimana è stata caratterizzata da varie assenze: Zanni fermo per un problema muscolare, Grazzi e Buffo non sono stati bene, Rossetti per motivi scolastici e impegni con l’under 19. Abbiamo però recuperato Schincaglia al 100% ed Aprile è in via di guarigione. Siamo comunque pronti ed al tempo stesso consapevoli che sarà una partita non facile".

De Marco riconosce la forza dei trevigiani: "Carnio ha un buon organico e è pericolosa in attacco, soprattutto al centro. E’ dotata di buone variazioni al servizio. Noi dovremo cercare di metterli in difficoltà a cominciare dalla battuta per fare in modo che possano giocare più palle staccate possibili e dobbiamo cercare il ritmo gara visto nel secondo e terzo set con Treviso".

Con Zanni in tribuna, la 4 Torri ha tesserato in settimana Filippo Govoni, attuale team manager/direttore sportivo, come secondo alzatore. Da segnalare poi che Federico Morelli non è più a disposizione in quanto per motivi professionali si è dovuto trasferire lontano da Ferrara. Questi dunque i giocatori a disposizione oggi per De Marco: Schincaglia e Govoni; schiacciatori Cascio, Rossatti, Rossetti, Buffo, Ghidoni, Grazzi; centrali Aprile, Dosi, Pavani e Sulmona; libero Poli e Soriani.