Una gara con ’giallo’: "Peri", stop con ricorso

Terza sconfitta di fila per la Pallavolo Grosseto "Giorgio Peri". Nel ventesimo turno di B2 femminile le grossetane hanno combattuto ad armi pari contro l’Assitec Frosinone, big del girone, per poi cedere 3-1 in casa (23-25, 25-23, 23-25, 24-26) seppur tra mille proteste per una decisione arbitrale nel quarto e decisivo per la quale la società presenterà reclamo.

L’epilogo della sfida si è consumato ai vantaggi del quarto set. Sul 24 pari Frosinone mette a segno un punto e passa a condurre 25-24; poi succede l’incredibile. Le grossetane pareggiano sul 25 pari, e il direttore di gara estrae il cartellino giallo all’indirizzo della squadra ospite per proteste e ferma il gioco. Il secondo arbitro si avvicina al seggiolone del primo e dopo un breve scambio di opinioni fra i due viene fischiata la fine della partita con il punteggio di 26-24 per la squadra laziale.

Sembra che sia stata fischiata un’azione irregolare della palleggiatrice, mentre la Pallavolo Grosseto era certa che la palla fosse stata toccata dal muro avversario e che l’azione sarebbe stata regolare. La società grossetana depositerà reclamo per chiarire la vicenda. Non resta che aspettare la decisione della Fipav. Se il reclamo sarà accettato, la gara ripartirà sul punteggio di 25 pari nel quarto set, altrimenti Frosinone avrà vinto.