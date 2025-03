Nove successi di fila, Emma Villas va di corsa. Intervento cervicale per Rossi: il capitano è out

Notizie non buone per il capitano di Emma Villas Andrea Rossi (foto). Il centrale, la cui ultima presenza in campo è datata 2 marzo a Palmi, è stato sottoposto a un intervento cervicale al centro Humanitas di Rozzano da parte del professor Maurizio Fornai. Dopo il necessario riposo inizierà il percorso di recupero: "Purtroppo non posso essere disponibile per la prossima partita – ha detto il giocatore – Il mio desiderio è quello di tornare in campo il prima possibile per dare il mio contributo. Continuerò ovviamente anche in questi giorni a stare dentro il gruppo per supportare tutti i miei compagni". Nessun accenno invece ai tempi di recupero. Ma l’assenza di Rossi non ha impedito alla squadra di proseguire la serie vincente, prima in campionato contro Fano e Reggio Emilia, e poi soprattutto domenica scorsa a Ravenna, in gara1 dei quarti di finale playoff. Domenica il secondo atto, con la possibilità concreta di piazzare il 2-0 e qualificarsi alle semifinali contro la vincente della sfida fra Brescia e Aci Castello. L’Emma Villas vista domenica scorsa dal secondo set in poi parte largamente favorita, perché in terra ravennate ha dimostrato di avere più armi rispetto agli avversari, che pure in stagione regolare si sono piazzati meglio e avevano vinto entrambi gli scontri diretti. Ma adesso Nevot e compagni sono nettamente più in forma, come dimostrano i nove successi consecutivi; c’è la concreta possibilità di arrivare in doppia cifra per poi concentrarsi sul turno successivo. La prevendita per la gara di domenica è già attiva online sul circuito CiaoTickets. Per questa gara sarà attivato anche il parterre, per vivere le emozioni del match a ridosso del campo, al costo di 25 euro e con la sciarpa omaggio per sostenere Emma Villas. Il biglietto intero avrà il costo di 15 euro, il ridotto costerà invece 10 euro. Le riduzioni si applicano a tesserati Fipav, over 70, ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Per i bambini tra i 9 e i 5 anni, il tagliando avrà il prezzo di 1 euro. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta in maniera straordinaria sabato 29 marzo dalle ore 15 alle 16,30 e domenica dalle 16.

Stefano Salvadori