L’Olimpia tra le mura amiche. In campo al PalaCosta. Squadra al gran completo per sfidare la Smapiù

L’Olimpia Teodora torna al caro Pala Costa (ore 17 ingresso gratuito) per disputare la ventunesima partita del campionato contro la Smapiù Arena di Castel D’Azzano, località alle porte di Verona. Per le ravennati si tratta del secondo elemento di una gabbia di quattro incontri contro squadre di bassa classifica, al termine dei quali il sodalizio giallorosso conta di mettere in archivio definitivamente i calcoli per la permanenza in B1.

Nella prima circostanza le giallorosse hanno espugnato il campo di Moie Castel Bellino con un 3-0 frutto di una prestazione buona nel primo set ed eccellente negli altri due, anche grazie ad un’opposizione avversaria andata spegnendosi. Seguiranno poi la trasferta sul campo del Giorgione e l’atteso derby contro Forlì.

Le rivali odierne, già battute 3-2 in terra veneta, hanno un margine di 7 punti sulla zona salvezza (quelli dell’Olimpia sono 11) e, a maggior ragione, sono interessate al risultato. Sono reduci da una buona vittoria interna sulla Eagles Padova, peraltro ormai virtualmente retrocessa come anche Teramo e la stessa Castel Bellino. Rimane un quarto spot per il quale Forlì, attardata in classifica, sembra la più indiziata. In vetta, invece, sicuro il primo posto del Bologna, mentre Vicenza e Riccione, per qualificarsi ai playoff, dovranno respingere l’attacco di Cesena.

Rizzi e Falco disporranno della rosa al completo avendo recuperato Missiroli (assente nell’ultima trasferta) e valuteranno fra Bendoni e Fabbri per il posto di centrale nello starting six insieme a Marchesano.

Marco Ortolani