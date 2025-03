Volley A2 donne: successo mai in discussione al PalaRuggi. La Clai di Speek e Benedetti non si ferma più. Melandri e Stival fanno ancora la differenza

CLAI IMOLA3ALBESE COMO0(25-19; 25-23; 25-21)

CLAI IMOLA: Pomili 6, Rizzieri 1, Cavalli, Mescoli 5, Ravazzolo 8, Migliorini, Mastrilli, Gambini, Visentin, Stafoggia, Bulovic 11, Melandri 13, Drewnick, Stival 13. All. Speek-Benedetti.

ALBESE COMO: Rimoldi, Veneriano 7, Colombino 3, Parini, Mazzon 13, Bernasconi 3, Grigolo 8, Longobardi 14, Pericati, Baldi, Tajè Manocastroppa, Vigano, Radice. All. Chiappafreddo.

Arbitri: Cruccolini e Marani. Videocheck: Massone.

La Clai non si ferma più. La squadra allenata da Speek e Benedetti ha centrato la quarta vittoria consecutiva: tre punti d’oro che proiettano le imolesi verso la permanenza in serie A2. Dopo le prime battute in parità, la Clai è riuscita ad avere un piccolo margine di vantaggio (8-3). Le comasche non riescono a contrastare la squadra di casa, Imola continua a macinare gioco e riesce a mantenere le cinque lunghezze (17-12). Le ospiti alzano il livello della partita e della prestazione, ma devono fare i conti con una Clai che non molla e si aggiudica il primo set con il punteggio di 25-19.

Anche nel secondo set, c’è una partenza lanciata della squadra di casa, le biancoblù volano subito sul 5-1, le comasche costrette ad inseguire immediatamente oltre a dover pareggiare il computo dei set. Nonostante la buona vena di Stival, Ravazzolo e Pomili, le due squadre sono a braccetto a quota 10. Si va avanti punto a punto, ma Imola riesce a guadagnarsi il set point con il muro di Melandri (24-23). La stessa Melandri mette a terra il pallone del 2-0.

Nel terzo set la musica cambia, stavolta è Albese a prendere in mano le redini del match, e le ospiti riescono ad avere un margine di 4 lunghezze (7-11). Imola però piazza un parziale di 6-2 che vale il pareggio 13-13. Il punteggio non si schioda ed è 16-16.

Le padrone di casa fanno un piccolo break, 19-17, e sfruttando la vena realizzativa di Ravazzolo si portano sul +3 22-19. La Clai continua a spingere e alla fine chiude i conti in soli tre set aggiudicandosi l’ultimo 25-21. Una vittoria importantissima in vista delle ultime due gare di Pool Retrocessione, serve un ultimo sforzo per fare un’impresa che qualche mese fa sembrava impossibile. Ancora qualche bracciata e si può arrivare in un porto sicuro.

Antonio Montefusco